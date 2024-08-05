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保母車換衣服驚見鬼影 何超儀宣布再也不接拍鬼片

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
港星何超儀今上JET「命運好好玩」宣傳恐怖片「怨泊」。記者林怡秀／攝影
港星何超儀今上JET「命運好好玩」宣傳恐怖片「怨泊」。記者林怡秀／攝影

港星何超儀今上JET「命運好好玩」宣傳恐怖片「怨泊」，她透露因為每次拍鬼片身邊的人都會出事，甚至連養的寵物都突然暴斃，所以她決定從此再也不接拍鬼片，「沒鬼的驚悚片可以，但有鬼的不行」。問她再多錢也不拍嗎？主持人何篤霖吐槽「她有在缺錢嗎」，她微笑附和，表示給再多錢也不會拍。

現在正值農曆鬼月，何超儀透露，多年前她接了一部鬼片，有天她拍完上自己的保母車準備換衣服休息，不料門一打開，赫然發現一個身穿紅衣的稻草人坐在車裡，「當時我因為從早上拍到晚上很累，管不了那個到底是人是鬼，反正我衣服還是脫掉了，結果之後祂居然跟著我回家。」原來到家後她又遇到怪事，廚房爐灶無端自己開火：「我本來以為是家裡的菲傭開的，但菲傭已經睡了，我跟老公去摸那個爐灶，爐灶不是熱的。」

她請來風水師到家裡幫她看是不是鬧鬼，「結果風水師跟我說妳找錯人了，我是看風水的，不會抓鬼，妳應該要找道士，但雖然我不會抓鬼，但我看得出來妳印堂發黑」。她也因為每次拍鬼片，身邊工作人員都會無故受傷，甚至她養了8年的狗狗也莫名暴斃，讓她決定之後再也不會接拍鬼片，「墳場和殯儀館我也不去，我感覺我好像特別招陰」，還好有算命師說她這幾年會好起來，讓她釋懷不少。

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