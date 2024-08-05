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與周星馳決裂！王晶鬆口認「我設了一個陷阱」：永遠不再合作

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
王晶揭露當初與周星馳鬧翻的導火線。 圖/摘自youtube、微博
王晶揭露當初與周星馳鬧翻的導火線。 圖/摘自youtube、微博

香港知名導演王晶近來在YouTube開設頻道《王晶笑看江湖》，日前爆料周星馳（星爺）曾割過雙眼皮，近來更透露與周星馳（星爺）決裂時間線及反目真相。

王晶本月3日在YouTube更新內容，並提到與周星馳鬧翻的內幕。他透露，兩人決裂的時間點是在合作拍攝《千王之王2000》，當時周星馳態度不好「非常不合作」，並解釋因為忍受不了周星馳這種態度因而兩人決裂。

王晶爆料，當時周星馳談好這部電影花7天拍攝，不料看到周星馳當時的表現讓他氣得設下一個陷阱，將周星馳7天的戲分濃縮成6天拍完。周星馳最後一天到場時，他見周星馳態度仍舊相當不合作，他便告訴周星馳說：「我們都算是好朋友，你為何要這樣呢？我告訴你，我其實已經拍完了，6天我就拍完你的戲份，今天這場不要緊，你不喜歡做不要緊，你現在即刻給我走，我不用你拍，以後都不用合作」。

王晶分析周星馳的人格特質，認為周星馳「可能他覺得普通朋友就是普通朋友，如果談到錢就不做朋友也無所謂」，更發現周星馳身邊的朋友絕對是跟他是沒有利益衝突的人，「他做的任何事我都看得很通，甚至他現在做得事情我都看得很通，只不過是我沒必要說出來」。

此外，王晶更指出，周星馳在演出《少年李小龍》前要求800萬（約3340萬台幣）片酬，但後來分帳時卻不斷提高酬勞，從本來的六四分變成七三、八二分，最後周星馳卻反悔沒接演，改接《武狀元蘇乞兒》。他直言，周星馳是個把金錢看得比朋友重的人，「他將錢與朋友分得很清楚。他曾與吳孟達在天津做生意，結果虧本，之後兩人關係變差」。他強調，雖然兩人決裂後無法再做朋友，但他仍相當欣賞周星馳的演技、執導實力。

王晶坦言相當受不了當時周星馳的態度。圖/摘自youtube《王晶笑看江湖》
王晶坦言相當受不了當時周星馳的態度。圖/摘自youtube《王晶笑看江湖》

王晶坦言相當受不了當時周星馳的態度，因而設下了一個陷阱，在6天就將7天的戲拍完。圖/摘自youtube《王晶笑看江湖》
王晶坦言相當受不了當時周星馳的態度，因而設下了一個陷阱，在6天就將7天的戲拍完。圖/摘自youtube《王晶笑看江湖》

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