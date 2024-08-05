不看好友王齊麟奧運金牌戰 六月向選手道歉曝原因
台灣「黃金男雙」羽球國手王齊麟、李洋昨在巴黎奧運奪下金牌，成為奧運史上第一個完成連霸的羽球男雙組合，全台民眾都很關注這場賽事，其中私下和王齊麟是好朋友的六月（蔡君如），坦言沒有收看比賽，真實原因也曝光。
六月多次私底下和王齊麟多次聚會、合照，可見兩人交情，只是在王齊麟重要的比賽上，她在社群網站分享「全程沒看」，更表示自己整整離開了電視120分鐘，直到頒獎時才出現在電視機前，笑說：「今晚值得了！」、「暌違了4年的金牌」，原來她覺得自己有「帶賽」體質，只要專心看比賽，選手就會失分或輸球，因此不敢全程觀看。
她分享網友「台灣人看奧運的共通點：選手失分都覺得是自己帶賽」的貼文，認為這個狀況也發生在自己身上，甚至跟周天成、林昀儒道歉，自認是因為自己看比賽轉播，才讓兩人無法順利晉級。
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