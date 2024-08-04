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薔薔認人生有3個媽媽 感謝繼母比生母像媽媽

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
薔薔認為繼母帶給她很多溫暖。 圖／擷自YouTube
薔薔認為繼母帶給她很多溫暖。 圖／擷自YouTube

薔薔日前上節目談到人生中的3個媽媽，也都能理解3位媽媽的當時的處境，更感謝現在的繼母，讓她感受到有母親照顧的感覺。

薔薔在「單身行不行」節目上談到自己人生中經歷了3個媽媽，她吐露其實生母與父親是外遇生下她，當時兩人都各自有家庭，她出生後父親就安排她與生母在外面住，直到兩歲後，生母離開，她就被父親帶回家，但是父親不敢在元配面前說出自己的身世，就謊稱是從姊姊那邊過繼來的，因為當時倆夫妻沒有生孩子，但沒多久真相還是曝光了。

薔薔坦承當時與爸爸的元配相處並不好，覺得自己好像外人，有次爸爸與元配吵架後，就離家去公司，她去關心安慰「媽媽你別哭，你怎麼了」，而對方則是回應「你根本不是我生的」，當時她沒有太大的感覺，長大後也能理解這位元配媽媽對她的態度，後來上國中時，爸爸與元配正式離婚後，就帶來了現在她的繼母，這也讓她開始漸漸能感受到母愛，也有人會教她女孩的事，這與過往在父親軍事化的打罵教育下，得到了一個溫暖的照顧，更直言比生母更像媽媽，現在身分證的母親欄位就是繼母的名字。

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