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男方家長提「婚後拋頭露面很丟臉」 蘿莉塔婚事踩煞車

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
蘿莉塔分享先前交過的男友很大男人主義。圖／中天提供
蘿莉塔分享先前交過的男友很大男人主義。圖／中天提供

中天「同學來了」日前討論大男人主題，藝人楊皓如覺得女生一定要有經濟能力：「有能力就不用事事都委曲求全，像我可以自己付旅費跟姊妹出去玩，但我真的有很多家庭主婦朋友要跟老公拿零用錢。」楊皓如還提到小孩的教育，她也能自由作主：「小孩教育，夫妻常常不同調，那我有能力自己花錢幫小孩報名才藝班、上私立學校，老公就沒話講。」

但楊皓如也抱怨男生時常把女生照顧小孩視為理所當然：「男生結婚有小孩之後，還活得跟單身一樣自在，好像你的孩子不是你的孩子，像我老公一句『我要出差、喝酒』，我們就得默默接受，但我如果出外景，他就會問『小孩怎麼辦？妳有把小孩弄好嗎』？」

蘿莉塔曾交往過很大男人主義的男生：「跟某一任講到結婚的時候，他說『結婚之後，妳就不能出去工作』，我想說奇怪，明明他是喝過洋墨水的人，怎麼講這樣的話。」直到見家長時她才發現原來男方家非常傳統：「他爸媽就是這樣，吃飯時也一直說『女生婚後在外拋頭露臉很丟臉』，所以後來我們也沒結。」

趙正平則覺得交往前就該了解彼此的價值觀是否一致：「這個要吵是吵不完的，像我也有些大男人，交往都是以結婚為前提，再來我只給對方3個月的時間，妳沒有要在一起，就把之前送妳的包還回來！」此話一出，全場罵聲不斷，趙正平連忙解釋：「3個月是希望不要浪費彼此時間，不然在一起3年之後才說分手，沒有意義。」

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