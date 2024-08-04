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52歲小鐘想娶越南人 爸爸怒轟「把你養得這麼大....」下秒笑翻網友

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
小鐘。 圖／擷自臉書
小鐘。 圖／擷自臉書

52歲的小鐘至今還是單身一人，日前他感嘆自己姻緣也許不在台灣，興起想娶越南新娘的念頭，跟家人提到此事，爸爸一聽忍不住大發雷霆，之後才知是誤會一場。

小鐘在社群發文自認已單身很久，想說可能姻緣不在台灣，於是就跟爸爸說「爸我想娶越南人」，沒想爸爸勃然大怒「我辛苦把你養得這麼大，你要去取悅男人…」他連忙解釋「是越南新娘啦」網友看了都笑噴「原來爸爸比你還幽默」、「本日最好笑金句」、「男上加男」。

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