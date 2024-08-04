孫安佐哭了！默默流下兩行淚 嘆「台灣是負能量爆棚地方」

孫安佐近來發生在泰國吸麻，之後因持瓦斯火槍上街，引發爭議，還被警方上門搜查家中，一向熱愛動漫的他，去參加動漫演唱會，一度感動到落淚，不過他認為台灣是一個負能量爆棚的地方。

孫安佐穿著在夜市買的有泰國風格的襯衫，還刻意不把扣上扣子，展現身材，去欣賞台北市政府警察局合辦的動漫演唱會，聽歌聽到感動，雖然戴著墨鏡，但還是默默流下兩行淚，但他很酷的用手指抹掉淚水，也稱自己是認真的，結束後他與經紀人一同散步，經紀人提到現在社會缺乏溫暖，大家為了錢爭鋒相對，孫安佐也認同這樣的說法，經紀人還提到孫安佐是一個比較奇葩的年輕人，只想做自己熱愛的事，不會會名牌襯托自己，可以給社會更多的愛。

而孫安佐也再次強調台灣是一整個負能量爆棚的地方，大家都只想要錢，有些人雖然有錢，但是卻過得很不開心，在街邊還遇到一位認出他們的路人，遠遠跟他們打招呼，經紀人就表示「你看我們給他一份愛」。

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孫安佐認為台灣是一個負能量爆棚的地方。 圖／擷自IG

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