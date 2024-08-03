超像！網紅蔡哥舉臂神模仿麟洋配金牌戰對手 戴資穎、王齊麟都來留言了
「麟洋配」王齊麟／李洋巴黎奧運金牌戰將對上中國組合梁偉鏗／王昶，而有網友覺得梁偉鏗撞臉網紅蔡哥，蔡哥2日幽默分享模仿照，釣出球后戴資穎、王齊麟都留言回應。
網紅蔡哥2日分享模仿梁偉鏗舉臂的姿勢，問道：「揣摩了一下，有像嗎」，沒想到釣出「小戴」戴資穎笑回：「蔡哥～你終於發現了」，隨後王齊麟也留言：「超像哈哈哈哈哈」，而蔡哥回應為麟洋配加油。
而網友看了也直呼「超像 發瘋」、「你是不是有失散多年的兄弟？」、「太像了哈哈哈哈哈」，YouTuber團隊「欸你這週要幹嘛」更直呼「簡直了 我超級出戲」。
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