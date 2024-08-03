簽唱會意外！4黑衣人突衝進帳篷！羅志祥嚇傻：天啊！
羅志祥（小豬）今（3）在西門町紅樓舉辦新專輯「舞狀元」簽唱會，他跳完同名新歌、準備到帳篷內受訪時，現場突然一片混亂，只見一個壯碩男子帶著3人直衝帳篷，手中還拿著重物，羅志祥瞬間嚇到，發現來人是昔日恩師孫德榮，他直呼：「你怎麼會來！」
孫德榮當年看中15歲的羅志祥，帶他入行展星途，後來羅志祥被爆指控恩師性騷擾，雙方關係破裂，2020年雙方破冰和解，才知道羅志祥並沒有說過那些話。去年羅志祥在台北小巨蛋開唱，孫德榮到場支持，羅志祥還特地在台上感謝他昔日恩情。
今簽唱會高溫逼人，小豬才剛下台擦汗，孫德榮就帶著2人合照的相框、專輯「舞狀元」衝了過來，直呼：「這個才叫支持對不對，我就是要讓他感動！他想到沒有想到我會來。」還說前幾天小豬過45歲生日，自己唱了一首歌給他聽。
小豬連忙說：「哎呦！我想說你好好在家休息就好，哎呦我的天哪！」2人開心合照，孫德榮也成功當了今天簽名會的「第0號」，率先得到小豬簽名，不僅如此，孫德榮還帶來當年羅志祥的製作團隊，一起衝進來給小豬驚喜。
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