快訊

整棟樓全黑！台中知名餐廳晚間突停電爆熱、食客紛離席 台電搶修中

范斯支持度創新低…川普稱副手對大選影響小 預測9屆大選專家這麼說

貨車突失控撞牆！士林廟會繞境活動8傷其中3人昏迷 消防急救援送醫

簽唱會意外！4黑衣人突衝進帳篷！羅志祥嚇傻：天啊！

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
羅志祥全新專輯「舞狀元」台北簽唱會。記者沈昱嘉／攝影
羅志祥全新專輯「舞狀元」台北簽唱會。記者沈昱嘉／攝影

羅志祥（小豬）今（3）在西門町紅樓舉辦新專輯「舞狀元」簽唱會，他跳完同名新歌、準備到帳篷內受訪時，現場突然一片混亂，只見一個壯碩男子帶著3人直衝帳篷，手中還拿著重物，羅志祥瞬間嚇到，發現來人是昔日恩師孫德榮，他直呼：「你怎麼會來！」

孫德榮當年看中15歲的羅志祥，帶他入行展星途，後來羅志祥被爆指控恩師性騷擾，雙方關係破裂，2020年雙方破冰和解，才知道羅志祥並沒有說過那些話。去年羅志祥在台北小巨蛋開唱，孫德榮到場支持，羅志祥還特地在台上感謝他昔日恩情。

今簽唱會高溫逼人，小豬才剛下台擦汗，孫德榮就帶著2人合照的相框、專輯「舞狀元」衝了過來，直呼：「這個才叫支持對不對，我就是要讓他感動！他想到沒有想到我會來。」還說前幾天小豬過45歲生日，自己唱了一首歌給他聽。

小豬連忙說：「哎呦！我想說你好好在家休息就好，哎呦我的天哪！」2人開心合照，孫德榮也成功當了今天簽名會的「第0號」，率先得到小豬簽名，不僅如此，孫德榮還帶來當年羅志祥的製作團隊，一起衝進來給小豬驚喜。

編輯推薦

孫德榮（左）突然現身說要給羅志祥驚喜。記者沈昱嘉／攝影
孫德榮（左）突然現身說要給羅志祥驚喜。記者沈昱嘉／攝影

相關新聞

簽唱會意外！4黑衣人突衝進帳篷！羅志祥嚇傻：天啊！

羅志祥（小豬）今（3）在西門町紅樓舉辦新專輯「舞狀元」簽唱會，他跳完同名新歌、準備到帳篷內受訪時，現場突然一片混亂，只見...

曹雅雯才爆熱戀女經紀人 露面全為了他

「金曲歌后」曹雅雯日前傳出跟女經紀人熱戀，隨即遭到否認，近日跨刀力挺新人謝青燁，合唱「Finding Light」一曲勇...

網美小若5年戀情「抓姦在床」 控男友曾拍性愛影片炫耀...被點名當事人回應了

IG粉絲4.7萬網美「小若」今（3）日凌晨於IG限動發文表示抓包男友偷吃，「拍性愛視頻得意跟朋友炫耀」，被點名女子也回應沒有介入小若感情...

JK羅琳二度質疑林郁婷性別 作家謝知橋吐槽：寫魔法世界寫到跟現實脫鉤

台灣拳后林郁婷巴黎奧運奮戰衰捲性別爭議，遭《哈利波特》作者JK羅琳二度質疑，即便如此，她仍頂住賽事輿論壓力，挺進八強。

珍妮佛洛佩茲、班艾佛列克婚姻破裂？驚傳準備提交離婚文件

班艾佛列克、珍妮佛洛佩茲結婚已有2年，近期卻一直傳出婚變，原本如膠似漆的2人，最近竟然沒有一起過結婚紀念日，更傳出珍妮佛...

五熊國道遭撞翻車「整個上半身都痛」 拉開衣領露出胸前瘀傷

五熊（蔡頤榛）日前於國道發生翻車車禍，她事後還原事發過程並曝光車禍現場照，嚇壞不少人。五熊今（2）日下午於臉書開直播報平安，說明情況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。