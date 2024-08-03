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曹雅雯才爆熱戀女經紀人 露面全為了他

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
曹雅雯(右)大讚謝青燁很棒又很認真。圖／我在娛樂提供
曹雅雯(右)大讚謝青燁很棒又很認真。圖／我在娛樂提供

「金曲歌后」曹雅雯日前傳出跟女經紀人熱戀，隨即遭到否認，近日跨刀力挺新人謝青燁，合唱「Finding Light」一曲勇奪StreetVoice即時榜冠軍，昨晚也擔任他演唱會嘉賓，謝青燁感性表示：「自己的歌曲能夠獲得聽眾喜歡，真的是人生中很珍貴的時刻，非常感謝也非常感動！」

談起合作機緣，謝青燁說2019年參加某場歌唱比賽，曹雅雯正是評審之一，對她所言「我很喜歡你的聲音，很像是一個黑洞一樣，很容易把所有人吸進去，以後寫歌的話可以找我合作唷」，留下深刻印象，因此多年後大膽邀約合作。在曹雅雯點頭之後，謝青燁很是激動，且當下難以置信，開心直呼詹雅雯的相挺就是莫大鼓勵，「這首歌真的是我非常寶貝的一首歌，現場表演起來也超爽！希望大家會喜歡我們合作的這首歌」。

謝青燁除了推出首張EP「派對冥想家 SLEEPWALKER」，全新台語創作歌曲「香」、「火車已經到車站」雙雙入圍了「2024台灣原創流行音樂大獎」，成績斐然，曹雅雯直讚：「他真的是很棒又很認真的音樂人，邀請大家一起多多支持他的新EP。」

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謝青燁(左)邀請曹雅雯擔任嘉賓。圖／我在娛樂提供
謝青燁(左)邀請曹雅雯擔任嘉賓。圖／我在娛樂提供
謝青燁推出首張EP「派對冥想家 SLEEPWALKER」。圖／我在娛樂提供
謝青燁推出首張EP「派對冥想家 SLEEPWALKER」。圖／我在娛樂提供

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