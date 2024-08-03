網美小若5年戀情「抓姦在床」 控男友曾拍性愛影片炫耀...被點名當事人回應了

IG粉絲4.7萬網美「小若」今（3）日凌晨於IG限動發文表示抓包男友偷吃，「拍性愛視頻得意跟朋友炫耀」，被點名女子也回應沒有介入小若感情，表示是男方跟別的女性有問題被抓到，和她完全無關。

小若今發文控訴男友偷吃，寫下「抓姦在床」，但她透露小三迅速鎖門，她被擋在門外，沒看到小三的臉，怒言「沒看到婊子的臉我很難過，但最爛的還是這位先生。」

小若表示最近視訊發現男友脖子上都是草莓印，約好了看電影卻斷聯搞消失，於是她直接殺到對方家，結果抓姦在床。小若表示交往5年期間抓到男方玩交友軟體，她沒安全感，男方則覺得她緊迫盯人，所以前陣子一度鬧分手，男方又後悔，打電話說要跟她到最後，痛心道：「這就是走到最後，傻傻相信你，帶了滿頭綠帽。」、「五年多得到這樣結果，爛透了也傷透了。」

小若還表示過往和男方溝通談安全感問題時，對方都說有壓力，讓她很自責，沒關心到對方，但其實身邊人曾看到男友在國外亂搞，直言「你根本不需要我關心，百人斬有那麼多人陪你，可笑至極。」

而小若控訴文除了點名男友外，也點名了一名女性「知三當三」，不過該女子否認當小三，澄清：「我跟這位先生跟她女友的感情我沒有干涉，他自己跟別的女生有問題被抓到，我跟他沒有任何關係，請大家不要誤會。」

網美小若透露男友偷吃被她抓姦在床。圖／截自IG／r.h_0304

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網美小若透露男友偷吃被她抓姦在床。圖／截自IG／r.h_0304

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