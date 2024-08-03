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JK羅琳二度質疑林郁婷性別 作家謝知橋吐槽：寫魔法世界寫到跟現實脫鉤

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
作家謝知橋。圖／截自臉書／謝知橋
作家謝知橋。圖／截自臉書／謝知橋

台灣拳后林郁婷巴黎奧運奮戰衰捲性別爭議，遭《哈利波特》作者JK羅琳二度質疑，即便如此，她仍頂住賽事輿論壓力，挺進八強。

JK羅琳先是轉發外媒《衛報》報導林郁婷及阿爾及利亞隊哈利性別爭議文章，後又稱選手可能有「性發展障礙」，發言「不要作弊」，二度影射林郁婷性別有爭議。作家謝知橋2日晚間發文吐槽羅琳「寫魔法世界寫到跟現實世界脫鉤的女人」。

巴黎奧運拳賽選手性別爭議引人關注，特別為《哈利波特》作者JK羅琳連日發文質疑引起眾人討論，作家謝知橋1日先是寫道「中華奧會連自己名字改叫台灣都沒辦法了，怎麼會覺得他們有能耐買通國際奧會，偷偷送男生去參加女子賽事。」2日再發文「寫魔法世界寫到跟現實世界脫鉤的女人」，雖未點名，顯然是吐槽JK羅琳，有創作者便留言「她才是真正的催狂魔」。

而有書迷坦言很傷心，認為JK羅琳作品中主角被貼標籤被誤解，標榜著要良善，但現實中JK羅琳卻成了迫害者，直言「她對不起她自己創作的角色」，謝知橋也回應該網友表示自己也是鐵粉，「但以後再也不會買授權周邊了」。

謝知橋也於Threads發文，表示「對於上個月剛買一套新的哈利波特感到生氣」，不過他也幽默稱是一個常被情勒「燒書」的作者，所以勸大家不需要以入手的《哈利波特》書籍做出摧毀的行動，因為版稅100%入帳了，羅琳不痛，損失的是自己的錢包。

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謝知橋談JK羅琳。圖／截自臉書／謝知橋
謝知橋談JK羅琳。圖／截自臉書／謝知橋

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