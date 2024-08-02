五熊國道遭撞翻車「整個上半身都痛」 拉開衣領露出胸前瘀傷
五熊（蔡頤榛）日前於國道發生翻車車禍，她事後還原事發過程並曝光車禍現場照，嚇壞不少人。五熊今（2）日下午於臉書開直播報平安，說明情況。
五熊透露當時她坐在副駕駛座，正在和友人講電話，突然感受到車子受到撞擊，便開始翻滾，她坦言人完全反應不過來，邊滾邊大叫，完全搞不清方向，一度有「是真的被撞了嗎」的不真實感，手機也被撞飛了。
五熊表示至今腦中還在重複播放當時的出意外時的畫面，身體狀況「還是很痛」，胸口、肩、頸到背部，整個上半身都還很痛，表示太大的呼吸、笑、哭，或是吃東西...拉扯到肌肉就痛，咳嗽是最痛的，昨夜晚上睡覺也不安穩，所以還是滿累的，她也拉開衣領露出胸前瘀傷，讓人心疼，不過慶幸人還平安就好。
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