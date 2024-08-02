異國婚姻20年！資深媒體人范琪斐宣布離婚 認「近因是第三者」

資深媒體人范琪斐今天突然宣布與結婚近20年的墨西哥裔老公蘿蔔頭離婚，並透露原因：「我的version，近因的確是第三者」。

范琪斐在社群平台表示，幾個月前原先還在想要找個地方小旅行慶祝一下，「但人世間的事，真的很難預料，在 7/31，我們協議分手了。事情發生的很快。知道我跟蘿蔔頭互動的人，會知道我們一直有協商的習慣。第一輪談不成，第二輪再談，現在老了，很少有事會晉升到第三輪」。

她透露，7月11日第一輪就協商破局，當月月底再談一次就定調，「我們離婚吧！接下來，只是處理細節而已」。她也在文中透露原因，「其實蠻簡單，他說，他跟我生活很不快樂。這是他的version。我的version，近因的確是第三者，但遠因是我們兩個人對老年生活的想像不一樣」。

范琪斐臉書全文： 再兩個月，我跟蘿蔔頭就要結婚二十周年，我早幾個月時還想，應該要想個地方去小旅行慶祝一下。 但人世間的事，真的很難預料，在 7/31，我們協議分手了。 事情發生的很快。知道我跟蘿蔔頭互動的人，會知道我們一直有協商的習慣。第一輪談不成，第二輪再談，現在老了，很少有事會晉升到第三輪。 但這一次基本上，7/11 第一輪就破局了。7/31 再談，就定調了，我們離婚吧！接下來，只是處理細節而已。 原因其實蠻簡單，他說，他跟我生活很不快樂。這是他的version。 我的version，近因的確是第三者，但遠因是我們兩個人對老年生活的想像不一樣。 我的想像是兩個人，在鄉下，買個房子，讀書種菜。他的想像，是可以回到 18 歲，跳舞到天亮。 他跟我說，你現在越變越保守了。 是不是越保守，我不知道，但我知道，我再liberal，也沒辦法跟一個明明愛著別人的人維持婚姻關係。 二十年的婚姻，我只想了二十天便做了決定。 我常常說，婚姻就像一棵樹，去年豐收，不等於今年也豐收。 我們這棵樹，是病了很久，我不知道，又或是急病天災，總之，就是死了。 走的時候，他跟我說，I love you。我說，I love you，too。我給他一個 hug，兩個人都哭了。 我給他的最後一句話是，好好照顧自己，I wish you a happy life。 PS. 各方好友不用急著打電話，我死不了。而且現在真的沒力氣說話，等我好一點就會重出江湖。

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