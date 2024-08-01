鳳梨毆打罔腰影片曝光...歐菈被問「他會打妳嗎」 親吐4年相處情況
網紅鳳梨（吳泓逸）昨（7/31）日指控前女友罔腰偷刷他信用卡4年，並公開罔腰否認盜刷要他直接剪卡的對話，罔腰事後公開過去被鳳梨毆打影片，曬出驗傷單，表示當時因害怕不敢公開，如今選擇曝光並發出不自殺聲明，老公阿猴也於IG限動發文力挺她。
而鳳梨過往打人影片曝光後，有網友私訊問鳳梨的DJ老婆歐菈「鼠會動手打妳嗎」，歐菈則反問：「有的話我（們）還會在一起到現在嗎 我不是傻」，並稱看事情不要只看一面。
歐菈公開與網友私訊對話內容，表示和鳳梨在一起快四年都沒有被打，要大家不用擔心，強調「我跟他就相處好好的」。
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