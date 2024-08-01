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陳零九捲詐欺吸金案 結果出爐他親上火線全說了

聯合報／ 記者梅衍儂／即時報導
陳零九表示以後會更謹慎。圖／摘自IG
陳零九表示以後會更謹慎。圖／摘自IG

陳零九代言JPEX加密貨幣投資平台捲入詐欺爭議，經台北地檢署偵辦後，認定罪嫌不足，今（1）日予以不起訴，對此陳零九也發聲了。

陳零九去（2023）年9月捲入JPEX詐欺案，該平台在全球吸金高達163億，歷時將近1年的調查，最終獲不起訴，他所屬種子音樂表示：「如同先前所言沒有做不法的行為，陳零九獲不起訴，本案也終於吿一段落，謝謝大家對零九的關心與支持。」

他也在IG回應：「謝謝大家關心，以後會更謹慎做每一個決定，事情告一段落，這陣子寫了不少歌，期待與大家分享。」

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