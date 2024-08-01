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豬哥亮之子終於證實：爸爸沒有走 笑喊「活派勝利」

聯合報／ 記者陳建嘉／桃園即時報導
謝順福出席桃園電影節開展記者會。圖／桃園電影節提供
謝順福出席桃園電影節開展記者會。圖／桃園電影節提供

第11屆桃園電影節今（1）日盛大舉行開展記者會，宣傳大使温昇豪親自現身，另有本屆焦點影人豬哥亮之子謝順福、導演葉天倫等人皆出席。近期網友盛傳「豬大哥沒有走」、「豬哥亮還活著」，謝順福也終於證實開心喊「活派勝利！」並說有望再拍電影。

桃園電影節「焦點影人：天王崛起－億萬巨星豬哥亮」單元破天荒集合豬哥亮「雞排英雄」、「大囍臨門」、「大稻埕」、「大尾鱸鰻」四部精彩作品，雖有不少影迷敲碗豬哥亮早期作品「天下第一樂」，也有努力去找，甚至還問到原版製片，無奈最後因為素材無法做數位拷貝，只能放棄。

豬哥亮之子謝順福對於網友玩笑話一點都不在意，提到先前辦豬哥亮告別式，也是按照爸爸在世的態度，「爸爸喜歡人家笑，不喜歡人家哭，所以我們把告別秀辦得像歌廳秀一樣」。他說有個感觸，當一個人真正的死亡，是大家都忘記他了，「所以，我爸爸沒有走 」。他也表示影展開幕後，會邀請謝金晶等家人一起來看爸爸的作品。

其實，謝順福一直想用AI技術重現父親豬哥亮形象，導演葉天倫表示有在謝順福的手機裡有看到，效果好到讓他傻眼，「其實順福哥做這個AI已經很久了，老實說前面我還覺得技術有點無法突破，但在今年、去年整個AI的技術大幅成長，所以我剛看到都有點嚇人，因為真的就是豬大哥在跟我們說話。」

至於會不會想用AI技術再跟豬哥亮合作，葉天倫說現在還不敢講說真實可以怎麼合作，温昇豪則說可以以彩蛋、短片形式為主，也很希望能與豬哥亮再度合作。

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謝順福（左起）、桃園市文化局局長邱正生、宣傳大使温昇豪、導演葉天倫出席桃園電影節開展記者會。圖／桃園電影節提供
謝順福（左起）、桃園市文化局局長邱正生、宣傳大使温昇豪、導演葉天倫出席桃園電影節開展記者會。圖／桃園電影節提供
宣傳大使温昇豪出席桃園電影節開展記者會。圖／桃園電影節提供
宣傳大使温昇豪出席桃園電影節開展記者會。圖／桃園電影節提供

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