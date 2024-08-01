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Joeman涉毒毀形象！ 淚訴被捕經過 初估損失2000萬
YouTuber「Joeman」去年11月因涉嫌吸食、持有大麻被查辦，消息爆發後Joeman出面道歉，最後獲緩起訴處分確定，而Joeman另應提供100小時義務勞務。事隔逾半年，Joeman出面公開遭逮經過，崩潰認「大麻案損失千萬」。
Joeman昨天在YouTube頻道更新影片，分享過去因大麻案被捕後的過程，當時他被警察持搜索令上門時相當驚訝，而被押到地檢署時更擔心會失去一切。他坦言，最痛苦的是母親在得知此事後相當崩潰，他則安慰母親，表示最壞的結果就是勒戒40至50天。他也直言自己活該，「反正我也活該，我覺得真的要被抓過的人才能感受」，更透露保守估計損失近2000萬，且許多廠商是往後都不會再找他合作了。
Joeman更透露拍片動機，表示影片是在朋友建議下才拍攝，「老實講當下根本不覺得能走出來，對於未來很惶恐，但後來想想如果真的就此消失，那就當作拍最後一支影片吧！」他也提及這半年來的心境，包括公眾與論、商案損失、精神崩潰以及深度自我懷疑，幸好家人、工作夥伴一路陪伴。
最後，Joeman更呼籲：「希望能用這支影片告誡大家，大麻在台灣為二級毒品，持有、吸食、轉讓跟販賣都有很重的罪，勿以身試法！也不要有任何僥倖心態！」
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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