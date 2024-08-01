快訊

Live／麟洋配默契十足 壓制泰國組合首局21:14拿下

兒少性侵案可報機構名…這4字沒釐清 媒體還是集體噤聲

奧運網球／超級搶十遭捷克逆轉 謝淑薇、曹家宜無緣女雙4強

乳房檢查出3.5公分囊腫 鍾瑶起床發現胸部滲血嚇壞

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
鍾瑶曾檢查出乳房囊腫。圖／三立提供
鍾瑶曾檢查出乳房囊腫。圖／三立提供

鍾瑶為三立、華視實境節目「上船了各位！」接受媒體聯訪，透露多年前檢查發現乳房囊腫，她開刀處理後隔天照常工作，沒想到傷口裂開導致乳頭滲血，她醒來後赫然發現床單上一片血跡，趕緊回醫院找醫生求救，她自嘲當時胸部腫到C罩杯，可說是她上圍有史以來最雄偉的時刻，此後她再也不敢輕忽，每年也都會定期健檢。

鍾瑶為了節目拚命練習，胸大肌不慎拉傷，她當時不知道自己受傷，只擔心是不是多年前的胸部囊腫復發：「我當時摸到胸部有腫塊，馬上就到醫院檢查，我左右邊共有6、7個囊腫，其中一個3.5公分，這顆3.5公分的囊腫因為有變大，就開刀割掉，其他的就繼續追蹤。」她說因為不是大手術，開刀隔天她便繼續工作，沒想到睡醒後看到床單有一片血跡，才知道傷口因為拉扯裂開，「我回醫院，醫生就往我的傷口抽了2桶血，因為我傷口還在復原，拉扯後就容易沾黏。」

她說現在都會固定健檢，尤其是胸部會追蹤囊腫的狀況，「我媽媽和姊姊的卵巢也都有長腫瘤，我們家女生的體質可能比較容易長東西，所以我飲食上也會特別注意。」

鍾瑶為三立、華視實境節目「上船了各位！」拚命練習。圖／截自臉書／上船了各位！
鍾瑶為三立、華視實境節目「上船了各位！」拚命練習。圖／截自臉書／上船了各位！

延伸閱讀

Joeman涉毒毀形象！ 首揭被捕經過 鬆口認：損失上千萬

張菲辣媳東京置產 興奮喊：買到「煙火房」

方文琳鬆口認「想當王傑女兒後母」：退出演藝圈都沒關係

林靖恩脫序行為頻傳！命理師驚爆她「惡業纏身」內幕

相關新聞

愛莉莎莎累垮「心悸、手腳發軟」 急奔「全台最神祕門診」

百萬Youtuber愛莉莎莎近來開團購賣內衣銷售紀錄破2200萬，讓網友們超震驚。近日她自爆身體累垮，不時出現心悸、手腳發軟，嚇得回國趕緊到醫院就診，還曝光「傳說中的門診」龍椅照。

陳零九捲詐欺吸金案 結果出爐他親上火線全說了

陳零九代言JPEX加密貨幣投資平台捲入詐欺爭議，經台北地檢署偵辦後，認定罪嫌不足，今（1）日予以不起訴，對此陳零九也發聲...

豬哥亮之子終於證實：爸爸沒有走 笑喊「活派勝利」

第11屆桃園電影節今（1）日盛大舉行開展記者會，宣傳大使温昇豪親自現身，另有本屆焦點影人豬哥亮之子謝順福、導演葉天倫等人...

乳房檢查出3.5公分囊腫 鍾瑶起床發現胸部滲血嚇壞

鍾瑶為三立、華視實境節目「上船了各位！」接受媒體聯訪，透露多年前檢查發現乳房囊腫，她開刀處理後隔天照常工作，沒想到傷口裂...

鳳梨怒控罔腰「盜刷信用卡4年」 開嗆：不要臉

網紅鳳梨（吳泓逸）與罔腰曾有過一段情，如今皆已各自成婚，今（31）鳳梨突然於IG限動點名罔腰（江嘉文），指她「盜刷信用卡4年」。

八點檔女星私下「真面目」被抖出 無奈回應：已在修正

小鹿及阿甘主持的民視娛樂節目「娛樂超skr」近日找來八點檔「愛的榮耀」演員傅子純、吳婉君、許仁杰，以及謝京穎來互相爆料，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。