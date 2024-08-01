乳房檢查出3.5公分囊腫 鍾瑶起床發現胸部滲血嚇壞

鍾瑶為三立、華視實境節目「上船了各位！」接受媒體聯訪，透露多年前檢查發現乳房囊腫，她開刀處理後隔天照常工作，沒想到傷口裂開導致乳頭滲血，她醒來後赫然發現床單上一片血跡，趕緊回醫院找醫生求救，她自嘲當時胸部腫到C罩杯，可說是她上圍有史以來最雄偉的時刻，此後她再也不敢輕忽，每年也都會定期健檢。

鍾瑶為了節目拚命練習，胸大肌不慎拉傷，她當時不知道自己受傷，只擔心是不是多年前的胸部囊腫復發：「我當時摸到胸部有腫塊，馬上就到醫院檢查，我左右邊共有6、7個囊腫，其中一個3.5公分，這顆3.5公分的囊腫因為有變大，就開刀割掉，其他的就繼續追蹤。」她說因為不是大手術，開刀隔天她便繼續工作，沒想到睡醒後看到床單有一片血跡，才知道傷口因為拉扯裂開，「我回醫院，醫生就往我的傷口抽了2桶血，因為我傷口還在復原，拉扯後就容易沾黏。」

她說現在都會固定健檢，尤其是胸部會追蹤囊腫的狀況，「我媽媽和姊姊的卵巢也都有長腫瘤，我們家女生的體質可能比較容易長東西，所以我飲食上也會特別注意。」

鍾瑶為三立、華視實境節目「上船了各位！」拚命練習。圖／截自臉書／上船了各位！

商品推薦