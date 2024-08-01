愛莉莎莎累垮「心悸、手腳發軟」 急奔「全台最神祕門診」
百萬Youtuber愛莉莎莎近來開團購賣內衣銷售紀錄破2200萬，讓網友們超震驚。近日她自爆身體累垮，不時出現心悸、手腳發軟，嚇得回國趕緊到醫院就診，還曝光「傳說中的門診」龍椅照。
愛莉莎莎近日在IG上透露：「最近不知道是不是甲狀腺亢進，還是什麼病。每天心悸，忙也心悸，不忙也心悸，而且腿軟手軟，每天晚上至少要躺兩、三個小時才睡得著，一回台灣就要馬上去看醫生。」她除了到萬芳醫院看了心臟科和新陳代謝科，還前往台大景福門診，「第一次去傳說中的台大景福門診，等候區的椅子竟然是皇帝的龍椅。」
台大景福門診被視為全台「最神祕的門診」之一，台大醫院官網中，完全無路徑可預約景福門診。去年掛號費從一千元調高至一千五百元，調漲原因為優化候診區座位、廁所及休息室，並增聘護理人力以提供迎賓與諮詢服務，同時規畫就診貴賓於景福門診外可免費停車。知情人士透露，景福門診病人多為台大校友或政府高官，由院內專門單位管理床位及約診事宜。
據悉，景福門診要求多，且為讓患者感受尊榮，連針劑擺放的盤子，以及與患者的應對，都有特別設計。
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