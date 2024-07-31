鳳梨怒控罔腰「盜刷信用卡4年」 開嗆：不要臉

網紅鳳梨（吳泓逸）與罔腰曾有過一段情，如今皆已各自成婚，今（31）鳳梨突然於IG限動點名罔腰（江嘉文），指她「盜刷信用卡4年」。

鳳梨於IG限動連續發文，公開指控罔腰盜刷他的信用卡，透露因為收到刷卡消費簡訊才突然發現對方從2020年就偷刷信用卡至今，他曬出對話及收到的簡訊內容，罵對方「刷我的卡還廢話一堆，幾萬塊還要叫我調資料，你TM偷刷四年自己會不知道？可以繼續不要臉沒關係」，表示今日凌晨才發現，訊問信用卡公司後已停卡，喊話罔腰：「你自己看要不要快點匯回來還我」。而罔腰則否認有盜刷。

有網友不解為何盜刷4年如今才發現？他則回應：「因為都是幾千塊我沒有注意，凌晨我收到簡訊才打給客服」，也才知當初卡片沒有拿回來，且從2020年使用至今。

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鳳梨於社群發文控訴前女友罔腰盜刷他信用卡。圖／截自IG／yi0107

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