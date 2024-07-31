八點檔女星私下「真面目」被抖出 無奈回應：已在修正

小鹿及阿甘主持的民視娛樂節目「娛樂超skr」近日找來八點檔「愛的榮耀」演員傅子純、吳婉君、許仁杰，以及謝京穎來互相爆料，其中一題是「請爆料同劇演員私下很驚人的事情」，沒想到傅子純竟然寫了不在現場的李又汝，爆料對方在休息室很喜歡自言自語，且聲音大到旁人聽得見，讓現場的人笑聲不斷。

傅子純笑說李又汝會把自己的行程都說出來，像是「等一下我要來嗯嗯….嗯嗯完之後我要去刷牙」，一開始傅子純還問：「妳在跟我說話嗎？」，李又汝回：「沒有，我在自言自語。」至於為何要講得如此大聲？李又汝表示，「我的習慣就這麼大聲」，這行為讓傅子純笑喊：「我覺得她很可愛。」李又汝事後得知被爆料，透露已經在修正，不然真的是很害羞，但也喊話「怎麼可以爆料不在場的人」，直呼：「真的是躺著也中槍啦！」

許仁杰跟謝京穎說她們在劇中就是「瘋魔夫妻」，主持人小鹿就說他們常看到這一對CP在公司拍戲都會傳出怒吼聲音，讓辦公同仁嚇一跳，讓許仁杰說那陣子殺來殺去的，喉嚨都叫啞了，身上也忍不住多幾個傷，謝京穎則說戲裡體驗的很過癮，畢竟真實人生不可能跟別人打架，算是一種另類的舒壓。

而主持人阿甘問到誰在劇中是本色演出，吳婉君則寫傅子純，因為傅子純劇中就是妻奴，笑說戲外就是「奴性很重」，比較細心會觀察周邊的人。傅子純說當初製作人一直跟他強調角色瑞德就是要很帥，但他私底下就不是帥的，反而是比較輕佻，所以要演出帥氣的瑞德就一直忍。吳婉君則說她自己私底下比較像虎姑婆，當看到角色愛嘉一直發出聖光，自信心爆棚要拯救大家時，真的太誇張，但戲劇效果就是這樣。

其中一題「爆料演員私下很驚人的事情」，沒想到吳婉君、許仁杰、謝京穎都寫傅子純，吳婉君說每次進棚看到傅子純，都看到他在按摩臉部，非常有耐心，讓傅子純喊冤說因為自己有雙下巴，希望上鏡頭好看。

謝京穎則透露傅子純每天上工的私服都是同一件衣服，讓謝京穎納悶說「你有換衣服嗎?」，私服永遠都只有那3件。傅子純也同意說私底下自己的生活就是很簡單，而且上班就會換戲服，自己的東西就是走極簡路線，不複雜。經過演員一連串的驚天爆，主持人小鹿及阿甘感謝四位賣力挖寶，將演員的私生活公開分享。

李又汝在「愛的榮耀」飾演魚干女變身華麗上班族，還愛上上司，角色極為挑戰。圖／民視提供 傅子純（左起）、吳婉君、謝京穎、許仁杰到娛樂節目「娛樂超skr」爆料演員私底下真面目。圖／民視提供 左起小鹿、傅子純、吳婉君、謝京穎、許仁杰、阿甘錄製「娛樂超skr 」關於「愛的榮耀」演員私下真面目。圖／民視提供

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