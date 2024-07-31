紀卜心「假奶風波」後被質疑買粉？網曝本人私下澄清吐心聲：很不合理
網紅紀卜心和見習網美小吳的手搖飲料店「十盛熟成奶茶專賣店」日前爆乳源標示不清爭議，後兩人發正式聲明致歉，坦承早知配方含奶精，網友持續炎上。而有網友觀察紀卜心社群粉絲數，發現其IG粉絲從事件曝光後一度跌到99萬，最近又在一天內迅速漲回百萬，且持續增加，質疑她買粉絲，在Dcard發文討論，直呼：太扯！後有網友曬出疑似紀卜心本人否認買粉的回應。
網友於Dard發文「紀卜心買粉？」，討論她IG粉絲數漲幅，並看新粉絲多為國外帳號，好奇在這時間點她還買粉？也有網友認為可能是「被買粉？」，疑惑是黑粉所為？還是團隊操作？
而在一串討論內容中，有網友貼出疑似為紀卜心回應網友質問「買粉絲買的會不會太誇張」，紀卜心則澄清「不是我買的」，她回應：不知道背後是誰在操作，這敏感時間我怎可能自己買粉絲然後被網友抓包嘲笑？邏輯就很不合理了，清者自清。」
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