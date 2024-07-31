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剛挺過大出血！41歲李佳穎懷孕6個月 「1症狀」半夜衝急診

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
李佳穎透露近來漏尿情況越來越嚴重。 圖/摘自IG
李佳穎透露近來漏尿情況越來越嚴重。 圖/摘自IG

女星李佳穎去年與小9歲圈外男友閃婚，上個月報喜宣布「懷孕成功」，41歲的她公開求子過程的影片，並宣布試管懷孕成功，獲得各界祝福。李佳穎日前宣布懷孕時曾透露，孕初期2次大出血，在醫院臥床安胎2個多月，如今已懷孕6個多月，近日她懷疑羊水破，半夜趕緊衝到醫院，所幸虛驚一場。

李佳穎昨天在IG上透露，懷孕後常出現漏尿的情況，每次上完廁所後回到沙發、椅子上，發現一坐下又漏尿，感覺永遠尿不乾淨，上週漏尿的情況嚴重到讓她以為是高位破水，半夜衝到醫院急診，醫生用試紙確認發現並無破水跡象，她才鬆了口氣。最後，她還不忘幽默向女粉絲們喊話：「祝女生可以懷孕不漏尿，漏尿的媽媽敬上」。

李佳穎日前宣布懷孕時曾透露，孕初期2次大出血，在醫院臥床安胎2個多月。近日她分享懷孕感受，表示為了寶寶健康，戒掉了很多喜好和習慣－戒咖啡因、戒糖、戒辣、戒高鈉、戒油炸，就連她最愛的奶茶也戒了，並透露養卵後期完全不染髮不做指甲，自認是個超老派傳統的媽媽，一切只為孩子健康出生。

李佳穎透露近來漏尿情況越來越嚴重。 圖/摘自IG
李佳穎透露近來漏尿情況越來越嚴重。 圖/摘自IG

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