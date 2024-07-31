網紅妻Mandy遭疑整形「墊下巴」 汪小菲不忍全說了
台灣網紅Mandy（馬筱梅）從與汪小菲戀情曝光，到登記結婚，一舉一動備受關注。日前Mandy開直播時美顏濾鏡突然關掉了，意外曝光Mandy與汪小菲的真實模樣。近日有網友質疑Mandy整形，對此汪小菲則出面在直播中反擊。
日前Mandy開直播時美顏濾鏡突然掉，而Mandy的臉蛋也從鵝蛋臉變成大鼻寬臉。昨（30）日汪小菲與Mandy再度一起開直播，有網友好奇問Mandy是否有整型？有網友更質疑Mandy的下巴是假的。對此，汪小菲則在直播中反擊：「喔我老婆沒墊下巴，我老婆從小就長那麼好看！可惜妳沒有！」
此外，還有網友稱不喜歡看到Mandy入鏡，Mandy看完網友留言則揮手打趣說：「掰掰！」，汪小菲則出面護妻說道：「你不喜歡我喜歡就行了！你愛喜不喜歡！你最好別喜歡，我還多了競爭對手呢！」
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