陸歌手朝聖巴黎奧運！ 「一句話」惹怒陸網被炎上

2024巴黎奧運27日開幕後，各項賽事如火如荼進行。選秀節目《快樂男聲》出道中國男歌手蘇醒，最近帶著父母到巴黎旅遊，也一同朝聖奧運比賽，不料卻因為他一句「毫無懸念」惹怒大陸網友，他事後緊急刪文並拍片道歉。

蘇醒28日在微博分享帶著爸媽看乒乓球比賽的畫面，並寫道：「來看幾場毫無懸念的比賽。」豈料，這句話卻被大陸網友們解讀為在給國手壓力、賽前打擊、不尊重對手，更有網友直指他觸犯了「半路開香檳」的大忌。

對此，蘇醒緊急修改內文，發文內容只留下「來看比賽」，並在私人帳號解釋：「來看一場我相信中國隊的實力，所以覺得取勝毫無懸念，但知道運動員們為此付出了很多血汗，也會有壓力，且賽前不能毒奶，同時要尊重對手的比賽。」

但蘇醒的回應卻無法平息大陸網友怒火，他最後只好將發文刪除，並在昨（29）日拍片道歉，並強調原意是希望表達對中國隊的信心，認為國手們應該能輕鬆取勝，「當然後來知道了，這個表達有問題。」此外，他也在影片中道歉，「是本人用詞不當，表達不妥，輕視了運動員們的付出，影響了部分球迷和網友的情緒。」更表示未來儘量不會再對體育項目、其他領域多做發言，「就好好賣藝、少發言，給營銷號添料，給球迷們添堵了，再次非常抱歉。」

蘇醒朝聖巴黎奧運，一句話惹眾怒。圖／摘自微博

蘇醒在小號上解釋。 圖／摘自微博

蘇醒遭大陸網友炎上，最後嚇得趕快更改發文。 圖／摘自微博

蘇醒昨天上午道歉完，下午則開心曝光在巴黎的照片。圖／摘自微博

商品推薦