演出《海角七号》爆紅！男星宣布「退演藝圈」轉行當工程師

夾子樂團主唱應蔚民(小應)現改名為應朗丰。過去他曾演出電影《海角七號》中水蛙一角,當時人氣也隨之水漲船高。前幾年因為與前經紀人不合,後來鮮少在螢光幕前曝光。今年2月,他曾透露要改行當律師,但近日他突然宣布找到新工作。

應朗丰上個月在臉書透露近況,先是宣布「登出演藝生涯」,並解釋原先打算考公職或當律師,但發現短期內無法達成,加上年紀的緣故才作罷。此外,他表示已經找到新工作。「覺得一直保持工作狀態是最充實的過程,謝謝大家,以後粉絲們只能回味過往作品影音了…演藝生涯結束,加油的人生繼續!」

應朗丰今天上午在臉書曝光了一張新照片,照片中的他穿著深色西裝,脖子上掛著工作牌。發文中用英文和日文寫下:「Now I am a biomedical engineer. Thank you very much.」宣布成為生物醫學工程師。

應蔚民(小應)現改名應朗丰在臉書透露近況,宣布新工作改當工程師。 圖/摘自臉書

