演出《海角七号》爆紅！男星宣布「退演藝圈」轉行當工程師

夾子樂團主唱應蔚民（小應）現改名為應朗丰。過去他曾演出電影《海角七號》中水蛙一角，當時人氣也隨之水漲船高。前幾年因為與前經紀人不合，後來鮮少在螢光幕前曝光。今年2月，他曾透露要改行當律師，但近日他突然宣布找到新工作。

應朗丰上個月在臉書透露近況，先是宣布「登出演藝生涯」，並解釋原先打算考公職或當律師，但發現短期內無法達成，加上年紀的緣故才作罷。此外，他表示已經找到新工作。「覺得一直保持工作狀態是最充實的過程，謝謝大家，以後粉絲們只能回味過往作品影音了…演藝生涯結束，加油的人生繼續！」

應朗丰今天上午在臉書曝光了一張新照片，照片中的他穿著深色西裝，脖子上掛著工作牌。發文中用英文和日文寫下：「Now I am a biomedical engineer. Thank you very much.」宣布成為生物醫學工程師。

應蔚民（小應）現改名應朗丰在臉書透露近況，宣布新工作改當工程師。 圖／摘自臉書

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