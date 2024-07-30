演出《海角七号》爆紅！男星宣布「退演藝圈」轉行當工程師
夾子樂團主唱應蔚民（小應）現改名為應朗丰。過去他曾演出電影《海角七號》中水蛙一角，當時人氣也隨之水漲船高。前幾年因為與前經紀人不合，後來鮮少在螢光幕前曝光。今年2月，他曾透露要改行當律師，但近日他突然宣布找到新工作。
應朗丰上個月在臉書透露近況，先是宣布「登出演藝生涯」，並解釋原先打算考公職或當律師，但發現短期內無法達成，加上年紀的緣故才作罷。此外，他表示已經找到新工作。「覺得一直保持工作狀態是最充實的過程，謝謝大家，以後粉絲們只能回味過往作品影音了…演藝生涯結束，加油的人生繼續！」
應朗丰今天上午在臉書曝光了一張新照片，照片中的他穿著深色西裝，脖子上掛著工作牌。發文中用英文和日文寫下：「Now I am a biomedical engineer. Thank you very much.」宣布成為生物醫學工程師。
更多推薦
▪疑有肺腺癌前兆！秦楊嘆：還可以活多久不知道
▪接棒Energy復出！棒棒堂一原因卡關 曾刷新小巨蛋紀錄
▪曾愷玹太漂亮被欺負 吐剛出道遭導演辱罵黑歷史
▪林心如被霍建華略過 大爆今早親吻「最強小三」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言