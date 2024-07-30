超仙！劉詩詩現身巴黎奧運 「絕美生圖」引網友暴動
37歲中國女星劉詩詩出道超過20年，演出過許多膾炙人口的作品，其中因為《步步驚心》而爆紅，成為許多人心中的古裝女神，一舉一動都備受關注。近日適逢2024巴黎奧運，她今天也到奧運館觀賽，驚人美貌引發熱議。
劉詩詩今天在奧運館觀賽，一到現場就引起騷動，不少在場民眾紛紛拿起相機拍照，微博上更瘋傳劉詩詩無P圖照片，凍齡美貌造成轟動。照片中，只見劉詩詩綁著中式側編髮，身穿白色上衣搭配牛仔褲，手拿象徵中國的熊貓玩偶到場為中國隊加油。
今早微博關鍵字「劉詩詩穿新中式看擊劍」更登上熱搜榜第一名。網友們紛紛在微博驚呼：「美成這樣是不是有點太超過了！」、「在人群中發光的美貌」、「生圖絕了」、「救命啊，美了」、「怎麼有這麼得體的美女」、「中國元素滿滿的中國美女」、「這是什麼仙女下凡，也太美了吧」、「比精修好看多了」。
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