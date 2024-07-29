接棒Energy復出！棒棒堂一原因卡關 曾刷新小巨蛋紀錄

「棒棒堂」出身的阿緯（劉峻緯），與老婆進軍餐飲業邁向10周年，29日宣布加入湘菜市場，好友王子（邱勝翊）帥氣站台，兩人還即興吃播，讓他感激表示「王子很相挺，（給）他的費用加油錢都不夠」。先前小煜（楊奇煜）透露「棒棒堂」有望年底合體，王子、阿緯說卡在時間點，「復出不想讓粉絲失望」。

Energy合體復出火速攻蛋，颳起超強旋風，棒棒堂則是首張專輯發片不到一個月就站上小巨蛋開唱的男團，2008年的紀錄高掛至今，阿緯昨晚在包廂欣賞Energy演唱會，有感而發表示：「心裡的感動是很加分的，想說是否讓我們再聚一次？」

其實威廉5年前就接下合體統籌一職，阿緯坦言進度不太順利，不過隨著Energy掀起回憶殺，加上鐵粉頻頻敲碗，的確讓他們加速推動合體計畫。只是團員各奔東西多時，要顧及家庭還有個人事業，時間成為最大卡關點，阿緯還爆料：「女兒不想要我合體，因為會剝奪到我們的相處時間。」遭一旁的王子吐槽「還是因為她聽過你唱歌」。

阿緯充滿自信表示若以現今狀態而言，自己的體力並非最後一名，「體型最差是威廉，因為有職業傷害；狀態最差是敖犬，畢竟他骨質流失、髮線慢慢往後退」。他在團內舞技過人，自豪稱現在還能完成小風車特技，大風車就要特訓一下，跳舞部分真的沒問題。

而王子跟席惟倫因接送傳出緋聞，他今稱是雙方就是好朋友，若是被拍到3次就會承認，「但應該不會啦」。距離38歲結婚目標剩下3年，阿緯透露王子其實有點緊張，對於婚事已經準備好了，乾脆加快腳步今年結婚？王子直呼沒辦法。

阿緯(左)跟王子邱勝翊都很有商業頭腦。圖／緯豆集團提供

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