于美人公布競選團隊人員薪資！大選後「還超額加發」

于美人今天被爆料，競選期間和工作人員鬧出勞資糾紛。稍早于美人委任律師發出聲明，直接披露競選團隊人員薪資，分別為每個月7萬、4萬5、4萬2及4萬元，提出調解後其中一人選擇撤銷，另外三人調解不成，最後由二人提出加班費訴訟。

聲明中也提出幾點澄清，感嘆如今局面並非于美人樂見及預期。首先是「工讀生於應聘時表示，已有勞保不願再重覆投保，故競選團隊主管請其簽署切結書後，按實際工作時間發放工資」。

于美人後來請教律師，確認投保為強制法令規定，配合團隊人員未投保是團隊主管不熟悉法規所致。于美人隨即依勞動部勞工保險局函文檢附相關資料說明事件經過，並表示願依政府法令配合辦理，確認工讀生權益沒有受損。

因為競選團隊和一般固定上下班的工作性質不同，以完成委任任務為主，不會特別計較上下班時間和遲到早退，所以一開始就「已言明無加班費之計算」。而且所有競選團隊成員於競選期間未曾，期間主張加班費之請求或提出勞資爭訟，「此舉均為額外追討」。

于美人除了感謝鄉親支持，也看到了競選團隊成員的付出，1月13日投票過後「除發给未工作之113年月月中至月底之薪資外，再額外加發一個月或半個月之月薪」，1月31日才退保勞健保，並正式解散競選團隊。

所以于美人不僅足額還超額給付薪資，完全沒有積欠加班費之情事。由於整個事件已經進入民事訴訟程序，于美人將依法處理這樁爭議，相信終將獲司法公正判決。面對相關的造謠式之人身抹黑攻擊，于美人相信清者自清，對此部分不作回應及陳述，但保留法律追溯權。 于美人無奈捲入勞資糾紛訴訟。圖／中廣新聞部提供

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