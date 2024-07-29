唐治平將認領母親遺體 殯儀館冰存費用曝光
唐治平的母親6月3日被發現陳屍在自家頂樓，至今已在板橋殯儀館冰存56天，而唐治平會在29日下午3點，再次前往確認遺體，也表示將會簽字認領遺體，而冰存的費用殯儀館只會結算21天。
據「壹蘋新聞網」報導，板橋殯儀館是從7月9日檢方以齒模比對確認身分後開始計費，總計是21天，依照殯儀館計費方式，1-14天內每天保管費用400元，14天以上每天保管費800元，所以費用總共是1萬1千2百元。
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