唐治平將認領母親遺體 殯儀館冰存費用曝光

唐治平的母親6月3日被發現陳屍在自家頂樓，至今已在板橋殯儀館冰存56天，而唐治平會在29日下午3點，再次前往確認遺體，也表示將會簽字認領遺體，而冰存的費用殯儀館只會結算21天。

據「壹蘋新聞網」報導，板橋殯儀館是從7月9日檢方以齒模比對確認身分後開始計費，總計是21天，依照殯儀館計費方式，1-14天內每天保管費用400元，14天以上每天保管費800元，所以費用總共是1萬1千2百元。

商品推薦