快訊

奧運拳擊／奈及利亞選手藥檢沒過且未過磅 吳詩儀確定免戰晉8強

雨彈升級、雨區擴大！11縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

名廚江振誠記者會預告退休 全台最難訂餐廳RAW年底謝幕

男星罹患妥瑞氏症 醫生提1建議讓他驚呼「太奇怪了」

聯合報／ 記者林怡秀／即時報導
無尊上「女王大人」分享妥瑞氏症就診過程。圖／緯來綜合台提供
無尊上「女王大人」分享妥瑞氏症就診過程。圖／緯來綜合台提供

緯來綜合台「女王大人」日前邀請范瑞君、無尊，和五位護理師上節目分享醫護行業的辛酸和令人難忘的事件，無尊分享曾遇過想用奇特方法治療他的醫生。無尊說自己因為妥瑞氏症的關係，以前常去身心科就診，當時遇到一位醫生跟無尊說吃藥副作用很強，最主要的是要讓自己情緒放鬆，於是叫無尊去學甩尾紓壓，讓病情馬上好轉，當時還在就學時期的無尊沒有摩托車，醫生還叫無尊去買一台，說甩尾很紓壓，讓無尊驚呼：「太奇怪了！」

台灣醫護人員除了人力短缺，以及常態性工作超時問題以外，還會遇到許多讓護理師難為的不合理要求，在加護病房有6年經歷的護理師AN9分享，加護病房因為一天只有2個會客時間，一次半小時，所以病人的所有生活起居護理師都要負責，每天都要幫病人床上沐浴，再換掉整套床單、棉被跟衣服，但家屬還會再要求2天要幫病人洗一次頭，甚至會檢查洗髮精有沒有變少，讓人手不足的護理師壓力爆表，AN9還分享也有習慣性便祕的病人，會開口要求：「大不出來可以幫我挖嗎？」主持人曾國城詢問在場護理師，是否都有過這樣的經驗，結果每個人都點頭表示有替病人挖過糞石的經驗，讓曾國城忍不住要現場眾人掌聲鼓勵，獻給這些辛苦的護理師們。

相關新聞

于美人公布競選團隊人員薪資！大選後「還超額加發」

于美人今天被爆料，競選期間和工作人員鬧出勞資糾紛。稍早于美人委任律師發出聲明，直接披露競選團隊人員薪資，分別為每個月7萬...

唐治平將認領母親遺體 殯儀館冰存費用曝光

唐治平的母親6月3日被發現陳屍在自家頂樓，至今已在板橋殯儀館冰存56天，而唐治平會在29日下午3點，再次前往確認遺體，也表示將會簽字認領遺體，而冰存

男星罹患妥瑞氏症 醫生提1建議讓他驚呼「太奇怪了」

緯來綜合台「女王大人」日前邀請范瑞君、無尊，和五位護理師上節目分享醫護行業的辛酸和令人難忘的事件，無尊分享曾遇過想用奇特...

女神卡卡攜學霸男友欣賞奧運賽 巧遇法國總理脫口介紹「我的未婚夫」

女神卡卡成為今年巴黎奧運的開幕式的表演嘉賓，演唱法國經典歌曲〈Mon truc en plumes〉，之後她觀賞比賽時，遇到法國總理阿塔爾，還向對方介紹自己的

郭書瑤被爆「拍戲態度差」遭TVBS封殺 經紀人發聲澄清

郭書瑤今年上半年除了參加「乘風2024」外，主演的「完全省錢戀愛手冊」也緊接播出，曝光度高，不料近來傳出她拍戲時態度不佳，加上之後出現欠繳管理費的

唐治平將認領母親遺體 後事處理「一切從簡」

唐治平的母親6月3日被發現陳屍在自家頂樓，不過至今唐治平都不認死者是他的母親，7月23日他赴士林地檢署出庭作證，仍是沒有確認遺體，因此沒有簽相驗屍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。