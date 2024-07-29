男星罹患妥瑞氏症 醫生提1建議讓他驚呼「太奇怪了」
緯來綜合台「女王大人」日前邀請范瑞君、無尊，和五位護理師上節目分享醫護行業的辛酸和令人難忘的事件，無尊分享曾遇過想用奇特方法治療他的醫生。無尊說自己因為妥瑞氏症的關係，以前常去身心科就診，當時遇到一位醫生跟無尊說吃藥副作用很強，最主要的是要讓自己情緒放鬆，於是叫無尊去學甩尾紓壓，讓病情馬上好轉，當時還在就學時期的無尊沒有摩托車，醫生還叫無尊去買一台，說甩尾很紓壓，讓無尊驚呼：「太奇怪了！」
台灣醫護人員除了人力短缺，以及常態性工作超時問題以外，還會遇到許多讓護理師難為的不合理要求，在加護病房有6年經歷的護理師AN9分享，加護病房因為一天只有2個會客時間，一次半小時，所以病人的所有生活起居護理師都要負責，每天都要幫病人床上沐浴，再換掉整套床單、棉被跟衣服，但家屬還會再要求2天要幫病人洗一次頭，甚至會檢查洗髮精有沒有變少，讓人手不足的護理師壓力爆表，AN9還分享也有習慣性便祕的病人，會開口要求：「大不出來可以幫我挖嗎？」主持人曾國城詢問在場護理師，是否都有過這樣的經驗，結果每個人都點頭表示有替病人挖過糞石的經驗，讓曾國城忍不住要現場眾人掌聲鼓勵，獻給這些辛苦的護理師們。
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