女神卡卡攜學霸男友欣賞奧運賽 巧遇法國總理脫口介紹「我的未婚夫」
女神卡卡成為今年巴黎奧運開幕式的表演嘉賓，演唱法國經典歌曲〈Mon truc en plumes〉，之後她觀賞比賽時，巧遇法國總理阿塔爾，還向對方介紹自己的企業家未婚夫，證實了她已訂婚的消息。
法國總理阿塔爾在自己的TikTok上分享一段片，背景是在一場奧運游泳比賽的觀眾席上，女神卡卡先是與阿塔爾擁抱寒暄，之後就以「My fiance.」（我的未婚夫）向阿塔爾介紹站在一旁的男友麥可波蘭斯基。2020年女神卡卡認愛，小倆口交往4年來，不時會在社群曬照放閃，今年6月女神卡卡還帶著男友出席妹妹婚禮，而如今她以「我的未婚夫」來介紹男友，也間接證實兩人已訂婚。麥可波蘭斯基畢業於哈佛大學，主修應用數學及電機工程，這次他陪著女神卡卡來到巴黎，兩人感情依然濃烈。
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