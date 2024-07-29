郭書瑤被爆「拍戲態度差」遭TVBS封殺 經紀人發聲澄清

郭書瑤今年上半年除了參加「乘風2024」外，主演的「完全省錢戀愛手冊」也緊接播出，曝光度高，不料近來傳出她拍戲時態度不佳，加上之後出現欠繳管理費的負面新聞，讓TVBS決定封殺她。

據「鏡週刊」報導，郭書瑤在拍TVBS「完全省錢戀愛手冊」時，被工作人員爆出疑對台詞不滿，會出現蓋劇本的小動作，有時還會有小抱怨的情況，與劇組工作人員相處不是很愉快，等到劇上檔要宣傳，郭書瑤又因為參加「乘風2024」，時間很難喬，且之後爆出欠繳管理費的負面新聞，宣傳活動時讓戲劇失焦，最後「完全省錢戀愛手冊」的收視率不佳，這讓TVBS決定將郭書瑤列為拒絕往來戶，往後不再合作。

對此，郭書瑤經紀人回應，拍戲期間與劇組關係很融洽，且大部分時間都是在討論如何讓角色變得更好，與電視台關係也很好，對於任何意見都會虛心接受。TVBS也有內部人士為她緩頰，認為收視率不佳，並非郭書瑤問題，發生欠繳管理費風波後，曾有與郭書瑤協商可以取消宣傳記者會，不過她堅持還是照辦，繼續宣傳，所以並沒有封殺她。

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