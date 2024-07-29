郭書瑤被爆「拍戲態度差」遭TVBS封殺 經紀人發聲澄清
郭書瑤今年上半年除了參加「乘風2024」外，主演的「完全省錢戀愛手冊」也緊接播出，曝光度高，不料近來傳出她拍戲時態度不佳，加上之後出現欠繳管理費的負面新聞，讓TVBS決定封殺她。
據「鏡週刊」報導，郭書瑤在拍TVBS「完全省錢戀愛手冊」時，被工作人員爆出疑對台詞不滿，會出現蓋劇本的小動作，有時還會有小抱怨的情況，與劇組工作人員相處不是很愉快，等到劇上檔要宣傳，郭書瑤又因為參加「乘風2024」，時間很難喬，且之後爆出欠繳管理費的負面新聞，宣傳活動時讓戲劇失焦，最後「完全省錢戀愛手冊」的收視率不佳，這讓TVBS決定將郭書瑤列為拒絕往來戶，往後不再合作。
對此，郭書瑤經紀人回應，拍戲期間與劇組關係很融洽，且大部分時間都是在討論如何讓角色變得更好，與電視台關係也很好，對於任何意見都會虛心接受。TVBS也有內部人士為她緩頰，認為收視率不佳，並非郭書瑤問題，發生欠繳管理費風波後，曾有與郭書瑤協商可以取消宣傳記者會，不過她堅持還是照辦，繼續宣傳，所以並沒有封殺她。
更多推薦
▪Energy坤達突爆「不睡家」 7年婚愛妻柯佳嬿反應曝
▪獨／拒當黃子佼接班人！黃豪平選擇說實話：得罪了
▪五月天倒數3天開唱出事了！石頭受傷 超大咖救火隊曝光
▪賴慧如重回「大集合」！首錄竟發生「限制級意外」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言