唐治平將認領母親遺體 後事處理「一切從簡」

唐治平的母親6月3日被發現陳屍在自家頂樓，不過至今唐治平都不認死者是他的母親，7月23日他赴士林地檢署出庭作證，仍是沒有確認遺體，因此沒有簽相驗屍體證明書，29日會前往新北市立殯儀館，再看一次遺體，不過28日他接受媒體訪問時，就吐露將會把遺體認領走。

唐治平回應「ETtoday星光雲」表示，想要再看一眼遺體，雖然內心仍覺得那不是母親，不過還是會簽字把遺體認領走，至於母親的後事，他透露一切從簡，直言「人過世不應該花錢」，火化後會將母親骨灰放在法鼓山，被問到是否還會繼續尋母，他則回應就當媽媽過世，而且自己不喜歡在公開場合哭，之後會找個時間自我療癒。

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