才被封殺…那英奪冠爆黑箱內定！網痛喊：別忘記李玟

那英近日奪得大陸節目「歌手2024」總冠軍,但因前幾輪排名都未擠進三強,加上迪瑪希在後台告訴加拿大歌手凡希亞(Faouzia Ouihya)說「It must be Chinese before you(在你前面的必須是中國人)」,爆發內定冠軍爭議,更有不少網友齊喊別忘記李玟事件,狂轟那英「靠著劇本奪獎」。

從網路瘋傳的聲音片段聽來,在後台的迪瑪希靠近凡希亞並向她耳語「They said, It must be Chinese before you」,凡希亞聽了點點頭回說:「Ok!It's no problem.」由於凡希亞賽程成績從未掉出前三名,總決賽卻只有第4名,讓大批網友替她抱不平,痛批節目團隊黑箱操作、吃相難看,紛紛要求節目團隊道歉。

對此,「歌手2024」轉發迪瑪希拍攝的解釋影片,來自哈薩克的迪瑪希表示在幫幫唱橋段,原先凡希亞想邀約他合作,不過節目規定外籍選手必須跟大陸歌手合作,所以他是說「They said must be a Chinese singer for you(他們說必須是一位中國歌手與你合作)」,而非網路流傳版本,但此舉仍無法平息觀眾及網友的怒氣。

不少人也想起李玟去年過世後爆發「2022中國好聲音」霸凌疑雲,身為節目導師之一的那英被揪出黑歷史,疑似向選手施壓爆出黑箱內幕,瞬間成為眾矢之的,甚至還被點名節目就是她跟姊姊的搞錢工具,不滿她成為節目幫兇。隨後那英取消多場活動,節目身影也被剪光光,消聲匿跡約9個月後透過「歌手2024」復出,記者會上被網友問說「憑什麼敢來參加」,那英回應:「我覺得在我這個歲數…來都來了,就玩一把心跳吧,讓自己心跳,就這麼想。」

諷刺的是李玟為「我是歌手4」的冠軍,如今那英奪冠引發爭議,還有網友嘲諷「德不配位」,認為節目團隊就是為了拉抬那英才從中操縱票選結果,讓人不勝唏噓。 那英成為「歌手2024」總冠軍,卻遭轟是黑箱作業。圖/摘自微博

