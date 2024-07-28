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才被封殺…那英奪冠爆黑箱內定！網痛喊：別忘記李玟

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
李玟生前曾控訴遭受「2022中國好聲音」霸凌。圖／摘自臉書
李玟生前曾控訴遭受「2022中國好聲音」霸凌。圖／摘自臉書

那英近日奪得大陸節目「歌手2024」總冠軍，但因前幾輪排名都未擠進三強，加上迪瑪希在後台告訴加拿大歌手凡希亞（Faouzia Ouihya）說「It must be Chinese before you（在你前面的必須是中國人）」，爆發內定冠軍爭議，更有不少網友齊喊別忘記李玟事件，狂轟那英「靠著劇本奪獎」。

從網路瘋傳的聲音片段聽來，在後台的迪瑪希靠近凡希亞並向她耳語「They said, It must be Chinese before you」，凡希亞聽了點點頭回說：「Ok!It's no problem.」由於凡希亞賽程成績從未掉出前三名，總決賽卻只有第4名，讓大批網友替她抱不平，痛批節目團隊黑箱操作、吃相難看，紛紛要求節目團隊道歉。

對此，「歌手2024」轉發迪瑪希拍攝的解釋影片，來自哈薩克的迪瑪希表示在幫幫唱橋段，原先凡希亞想邀約他合作，不過節目規定外籍選手必須跟大陸歌手合作，所以他是說「They said must be a Chinese singer for you（他們說必須是一位中國歌手與你合作）」，而非網路流傳版本，但此舉仍無法平息觀眾及網友的怒氣。

不少人也想起李玟去年過世後爆發「2022中國好聲音」霸凌疑雲，身為節目導師之一的那英被揪出黑歷史，疑似向選手施壓爆出黑箱內幕，瞬間成為眾矢之的，甚至還被點名節目就是她跟姊姊的搞錢工具，不滿她成為節目幫兇。隨後那英取消多場活動，節目身影也被剪光光，消聲匿跡約9個月後透過「歌手2024」復出，記者會上被網友問說「憑什麼敢來參加」，那英回應：「我覺得在我這個歲數…來都來了，就玩一把心跳吧，讓自己心跳，就這麼想。」

諷刺的是李玟為「我是歌手4」的冠軍，如今那英奪冠引發爭議，還有網友嘲諷「德不配位」，認為節目團隊就是為了拉抬那英才從中操縱票選結果，讓人不勝唏噓。

那英成為「歌手2024」總冠軍，卻遭轟是黑箱作業。圖／摘自微博
那英成為「歌手2024」總冠軍，卻遭轟是黑箱作業。圖／摘自微博

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