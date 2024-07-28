原來有這麼多人討厭我！林襄曝昔初入啦啦隊表現差「每天哭」
林襄近年來爆紅後，除了啦啦隊工作外，也參與實境節目錄製、參加時裝周上台走秀、在日本推出首本寫真集等各種不同類型工作，不過隨著人氣暴漲，也伴隨著收到不少酸言酸語，有網友好奇問，要如何調適心情，她也吐露心聲。
林襄坦言一開始加入啦啦隊時，因為怯場，表現非常差，所以網上開始出現無限的謾罵，還有很多不理性的留言，那時後才發現原來有這麼多人討厭她，常因此每天都哭，之後開始精進自己，努力練習從基礎律動開始，不會說話，就去上說話課、媒體課、表演課，也會轉念認為理性網友是她成長的動力，毫無建設性的評論就不糾結，從會悲傷3個月慢慢變成悲傷1週，現在是悲傷3天，內心也逐漸被訓練得很強大，現在沒有什麼言論可以傷害她了。
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