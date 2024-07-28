大S與歐巴尪赴韓國 被疑沒住具俊曄首爾家
汪小菲近來帶著新婚妻子Mandy到歐洲度蜜月，而大S日前也被直擊到現身在韓國的遊樂園，應是帶著孩子跟老公具俊曄回韓國，而眼尖的網友更發現，大S這趟去韓國，疑似沒有住在具俊曄首爾的家，而去住飯店。
網友從具俊曄一則IG限動中，透過背景中的地毯、牆壁花紋等，比對出地點應是首爾帕納斯洲際酒店（又名：首爾洲際格蘭酒店），因此猜測大S這次帶著孩子去韓國，是住宿在一晚要價上萬元台幣的高級飯店，並沒有到具俊曄首爾的家。
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