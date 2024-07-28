快訊

Live／勝利女王來了！羽球女單戴資穎首戰比利時譚蓮妮全力爭勝

午後雷陣雨來了！3縣市發布大雨特報 恐下到晚上

奧運拳擊／奈及利亞對手藥檢未過 吳詩儀直闖8強

大S與歐巴尪赴韓國 被疑沒住具俊曄首爾家

噓！星聞／ 編輯bian／綜合報導
大S。圖／報系資料照
大S。圖／報系資料照

汪小菲近來帶著新婚妻子Mandy到歐洲度蜜月，而大S日前也被直擊到現身在韓國的遊樂園，應是帶著孩子跟老公具俊曄回韓國，而眼尖的網友更發現，大S這趟去韓國，疑似沒有住在具俊曄首爾的家，而去住飯店。

網友從具俊曄一則IG限動中，透過背景中的地毯、牆壁花紋等，比對出地點應是首爾帕納斯洲際酒店（又名：首爾洲際格蘭酒店），因此猜測大S這次帶著孩子去韓國，是住宿在一晚要價上萬元台幣的高級飯店，並沒有到具俊曄首爾的家。

具俊曄IG限動的背景，網友比對出是首爾帕納斯洲際酒店。 左圖／擷自IG，右圖／Trip.com
具俊曄IG限動的背景，網友比對出是首爾帕納斯洲際酒店。 左圖／擷自IG，右圖／Trip.com

具俊曄IG限動的背景，網友比對出是首爾帕納斯洲際酒店。 左圖／擷自IG，右圖／Trip.com
具俊曄IG限動的背景，網友比對出是首爾帕納斯洲際酒店。 左圖／擷自IG，右圖／Trip.com

相關新聞

唐治平將認領母親遺體 後事處理「一切從簡」

唐治平的母親6月3日被發現陳屍在自家頂樓，不過至今唐治平都不認死者是他的母親，7月23日他赴士林地檢署出庭作證，仍是沒有確認遺體，因此沒有簽相驗屍

才被封殺…那英奪冠爆黑箱內定！網痛喊：別忘記李玟

那英近日奪得大陸節目「歌手2024」總冠軍，但因前幾輪排名都未擠進三強，加上迪瑪希在後台告訴加拿大歌手凡希亞（Faouz...

原來有這麼多人討厭我！林襄曝昔初入啦啦隊表現差「每天哭」

林襄近年來爆紅後，除了啦啦隊工作外，也參與實境節目錄製、參加時裝周上台走秀、在日本推出首本寫真集等各種不同類型工作，不過隨著人氣暴漲，也伴隨著

大S與歐巴尪赴韓國 被疑沒住具俊曄首爾家

汪小菲近來帶著新婚妻子Mandy到歐洲度蜜月，而大S日前也被直擊到現身在韓國的遊樂園，應是帶著孩子跟老公具俊曄回韓國，而眼尖的網友更發現，大S這趟去

謝京穎看Energy演唱會遭酸「拿公關票」 親回應揭進場真相

Energy合體回歸後27日在台北小巨蛋舉辦演唱會，團員張書偉的老婆謝京穎在社群發文打卡，不過卻有粉絲不滿留言指她拿公關票，就不該發文炫耀。

十盛乳源不清挨轟...小吳吐心聲「我也是人」 面對犯錯：這需要多大勇氣

網紅見習網美小吳與紀卜心的共創飲料店「十盛熟成奶茶專賣店」，日前爆產品乳源標示不清爭議，他22日發出文字版道歉聲明，26日透過影片露面道歉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。