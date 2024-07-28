謝京穎看Energy演唱會遭酸「拿公關票」 親回應揭進場真相

Energy合體回歸後27日在台北小巨蛋舉辦演唱會，團員張書偉的老婆謝京穎在社群發文打卡，不過卻有粉絲不滿留言指她拿公關票，就不該發文炫耀。

Energy回歸後的在台北小巨蛋一連開2場演唱會，而且開賣時就瞬間秒殺，讓不少買不到票的粉絲都很惋惜，謝京穎27日晚間在Threads上貼出在演唱會現場的照片，並開心寫道「今晚是小粉絲」，沒想到卻引來網友留言批「拿公關票入場嗎？如果是拿公關票的話就不要發文了避免爭議，因為很多人都搶不到」，演唱會結束後，謝京穎就回應「我是拿工作人員的證件」，也有網友幫腔「人家是家屬們有專屬的包廂 誰能搶什麼啦」、「安太座啊！老婆發文哪有什麼好爭議的」、「張太太進場看不是很正常嗎」。

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