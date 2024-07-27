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《歌手2024》爆黑幕！他忘關麥克風 與加拿大選手耳語內容外洩：中國人必須在前面

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
凡希亞（Faouzia Ouihya）表情讓網友心疼。圖／截自微博
凡希亞（Faouzia Ouihya）表情讓網友心疼。圖／截自微博

《歌手2024》落幕，那英拿下冠軍成「歌王」，不過節目卻爆黑幕爭議，一段哈薩克歌手迪瑪希（Dimash Kudaibergen）在後台與加拿大歌手凡希亞（Faouzia Ouihya）因麥克風忘記關而外洩，內容「It must be Chinese before you（在你前面的必須是中國人）」，被視外界為節目組就是要中國人奪冠之意，痛批黑箱操作。

網上瘋傳聲音外洩片段，當時在後台的迪瑪希靠近凡希亞並向她耳語「They said, It must be Chinese before you.」凡希亞聽了則點點頭回說：「Ok!It's no problem.」

網友砲轟節目組「吃相難看」，指出那英前期表現不佳，一度成績墊底，而凡希亞自比賽以前成績從未掉出前三，結果最終那英奪冠，凡希亞只拿了第四名，認為黑幕，喊話要節目組道歉。

對於黑幕爭議，大部分網友直言「不意外、早就內定」，認為迪瑪希沒講錯，更憂心他是否會因此遭封殺。網友直言本以為今年請來國際唱將、A咖踢館，格局變大了，沒想到是這結果，酸「內娛以後就自娛自樂吧」。而看凡希亞表情，說完沒關係後還深呼吸的反應，網友直呼「很心疼」。

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迪瑪希（Dimash Kudaibergen）在後台與凡希亞（Faouzia Ouihya）耳語因麥克風忘記關，內容全被清晰收錄。圖／截自微博
迪瑪希（Dimash Kudaibergen）在後台與凡希亞（Faouzia Ouihya）耳語因麥克風忘記關，內容全被清晰收錄。圖／截自微博

迪瑪希（Dimash Kudaibergen）在後台與凡希亞（Faouzia Ouihya）耳語因麥克風忘記關，內容全被清晰收錄。圖／截自微博
迪瑪希（Dimash Kudaibergen）在後台與凡希亞（Faouzia Ouihya）耳語因麥克風忘記關，內容全被清晰收錄。圖／截自微博

迪瑪希（Dimash Kudaibergen）在後台與凡希亞（Faouzia Ouihya）耳語因麥克風忘記關，內容全被清晰收錄。圖／截自微博
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