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前男友借5萬「不還錢卻和新歡出國狂放閃」 琳妲不忍了...留言討債竟遭封鎖

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
琳妲（林羿禎）是網紅團體反骨男孩、啦啦隊「Rakuten girls（樂天女孩）」成員。圖／截自IG／linda831212
琳妲（林羿禎）是網紅團體反骨男孩、啦啦隊「Rakuten girls（樂天女孩）」成員。圖／截自IG／linda831212

借人錢討不回！反骨成員、Rakuten girls（樂天女孩）隊員琳妲（林羿禎）26日以過來人經驗勸大家「借錢要三思而後行」。

琳妲26日於IG寫下：「不借錢，可能會失去這個朋友。但你一但借錢，不只失去朋友，還失去錢！」透露前男友3年前向她借了5萬元，原本說一個月後還錢，但卻一拖再拖，等了一年琳妲都沒收到錢，過了第二年後琳妲就開始催「啊你到底要不要還給我了」，對方仍繼續拖，也未告知借錢原因。

琳妲透露，當時看對方一直帶女友出國，就覺得對方「有錢出國沒錢還！？」待對方換新歡瘋狂放閃後，她實在忍不住，直接在對方文章下留言「你有錢帶女朋友發閃照，為什麼沒有錢還給我？」，竟被對方直接封鎖。

琳妲奉勸大家「以後你們借錢真的要三思而後行」，並說出：「你不借別人錢，會失去這個朋友，但你錢還在。但若你借了別人錢的話，失去這個朋友，然後錢還不見了，因為要不回來。」只好安慰自己要放寬心。

琳妲曝前男友借錢不還封鎖她。圖／截自IG／linda831212
琳妲曝前男友借錢不還封鎖她。圖／截自IG／linda831212

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