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楊紫瓊合體千億富商丈夫看奧運 戴雨衣嗨喊：真美好

聯合報／ 記者陳建嘉／即時報導
楊紫瓊與前法拉利總裁尚陶德共同穿上雨衣，參觀奧運開幕式。圖／摘自IG
楊紫瓊與前法拉利總裁尚陶德共同穿上雨衣，參觀奧運開幕式。圖／摘自IG

奧斯卡影后楊紫瓊去年7月才與交往多年的前法拉利總裁尚陶德正式結婚，新婚滿一年，今（27日）凌晨巴黎奧運開幕式正式開始，楊紫瓊也與丈夫一同到現場見證，即便現場飄雨，她仍與丈夫一起穿上雨衣觀禮，並在社群平台開心曬出多張美照，感動直呼「真美好」、「是一場盛大的遊行」。

楊紫瓊其實先前已獲選國際奧委會委員，原本便是運動員出身，她當然對於推廣運動賽事不遺餘力，楊紫瓊曾表示當演員之前，是馬來西亞青少年壁球冠軍，原本也夢想成為奧運選手，除了武術、壁球之外，自己也非常精通田徑、游泳和跳水，同時也是一名舞者，只是後來做了兩次膝蓋手術，再加上背部受傷，沒想到跟隨洪金寶拍攝一連串武打電影之後隨即爆紅，但她一直惦記著運動員的夢想，如今才會成為奧委會委員，為年輕一代運動員盡心盡力。

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楊紫瓊與前法拉利總裁尚陶德共同參觀奧運開幕式。圖／摘自IG
楊紫瓊與前法拉利總裁尚陶德共同參觀奧運開幕式。圖／摘自IG
楊紫瓊與奧運選手合影。圖／摘自IG
楊紫瓊與奧運選手合影。圖／摘自IG

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