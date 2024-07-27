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全家人都找不到！梁詠琪驚爆失蹤 內幕罕曝光

聯合報／ 記者林士傑／即時報導
梁詠琪替觀眾準備全彩蛋歌單。圖／小金鹿娛樂提供
梁詠琪替觀眾準備全彩蛋歌單。圖／小金鹿娛樂提供

梁詠琪（Gigi）3個月前才首度站上小巨蛋開唱，近日無畏風雨提前抵台，準備26、27日在台北Legacy的2場演唱會，26日下午彩排時難掩興奮，表示安排了很多第一次演唱的作品，並準備了親手製作的陶藝當成抽獎禮物，她說：「有我的正能量在裡面，還有手心的溫度。」

她從出道近30年的作品中精挑細選，把沒唱過的主打、非主打一次唱盡，其中「駱駝」、「左手無名指」、「愛情的重量」、「湖水」4首歌更是初次公開演唱，但她心中的大魔王是「很高興」一曲，她表示：「那時候無法理解（歌曲）那種滄桑又豁然的心情，練唱時重新愛上它。」

除了準備全彩蛋歌單，她還從香港帶來12件陶瓷作品，打趣稱歌迷可能都有年紀，還要陪她站2個小時，因此安排抽獎橋段，送給幸運兒獨一無二的回憶。她說曾經徹夜未眠，全心投入陶瓷當中，過去曾有人詢價想要收藏，但她不知道如何開價，加上也捨不得出售，反而當成禮物送給親朋好友。

有幾次她因為太過投入，家人找不到她以為她失蹤，她笑說：「殊不知我待在家，好幾個小時都在捏陶。」她也提到做陶瓷的過程當中，體悟到謙卑、謙虛，活在當下，「因為每個捏陶的動作都是體會當下，可以讓我放鬆紓壓，並獲得很大的滿足感」。

此回不同於小巨蛋， Gigi對於能拉近和粉絲的距離感到很開心，笑稱曾在台上拿出望遠鏡，看到場地最遠、最高的觀眾正熱情地揮手，「不過歌迷面對面時都不太敢說什麼，但會寫信給我」。有曾經被信件感動落淚嗎？她說有一些歌迷跟家庭之間的互動，還會回信替對方打氣。

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48歲的梁詠琪保養有方，被粉絲讚是凍齡玉女。圖／小金鹿娛樂提供
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梁詠琪在台北Legacy連唱2天。圖／小金鹿娛樂提供
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