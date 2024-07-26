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李佳穎試管懷孕戒愛好 憂子癇前症吃得很節制：超老派傳統媽媽就是我

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
李佳穎日前宣布懷孕了。圖／截自臉書／李佳穎
李佳穎日前宣布懷孕了。圖／截自臉書／李佳穎

女星李佳穎去年與小9歲圈外男友閃婚，上個月報喜宣布「懷孕成功」，41歲的她公開求子過程的影片，並宣布試管懷孕成功，獲得各界祝福。

李佳穎近日分享懷孕感受，表示為了寶寶健康，戒掉了很多喜好和習慣－戒咖啡因、戒糖、戒辣、戒高鈉、戒油炸，就連她最愛的奶茶也戒了，並透露養卵後期完全不染髮不做指甲，自認是個超老派傳統的媽媽，一切只為孩子健康出生。

李佳穎也透露因為是子癇(癲)前症高風險族群，怕血壓升高，所以面對超香肉燥滷肉飯，她也吃得很節制，目前她沒有胖太多，後期也會盡力維持好營養。

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李佳穎日前宣布懷孕了。圖／截自臉書／李佳穎
李佳穎日前宣布懷孕了。圖／截自臉書／李佳穎

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