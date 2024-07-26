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「超人」女員工驚傳輕生陳屍車內 導演急供1需求

聯合報／ 記者黃保慧／即時報導
導演詹姆斯岡恩得知片場有人輕生，特別提供心理輔導員協助。圖／摘自IG ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
導演詹姆斯岡恩得知片場有人輕生，特別提供心理輔導員協助。圖／摘自IG ★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

美國超級英雄電影「超人」於當地時間24日清晨，傳出有「超人」的女性工作人員舉槍自殺，陳屍在停車場的車子內。警方已展開調查，據查與片場正在進行的項目無關。

據外媒報導，「超人」位於亞特蘭大的片場Trilith Studios，被發現有一名女性在某片場停車場的車內舉槍身亡，該女子是DC/華納新片「超人」的一名劇組司機，據警方表示，24日早上接獲報案趕到片場，現場證據沒有可疑他殺痕跡，目前調查與片場正在進行的項目無關。

有知情人士透露，工作人員得知此事件後，導演詹姆斯岡恩（James Gunn）召集所有人，告知如果有需要，會有心理輔導員提供協助，並宣布當天的拍攝停止，不過現在電影已繼續拍攝，預計2025年上映。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
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