4月剛出道！27歲女偶像罹癌認「隱瞞病情」 淚訴：每天都很害怕

女團「Amor Amore.」於4月出道，27歲成員百野綾華近日出面坦承隱瞞罹癌的消息，難過表示每天都很害怕。

百野綾華24日在X上發文透露，今年3月份得知罹患甲狀腺惡性腫瘤消息，而4月份出道後「原本想隱瞞病情，但停止活動會驚動外界，才決定公開病況，希望獲得粉絲諒解與支持。」

百野綾華透露，原先預定9月份住院手術治療，「對我來說接受罹癌這件事也花了我很長時間，而且老實說我很害怕打針，現在還要手術，每次看到日曆9月即將到來，我每天都很害怕。」

百野綾華坦言，當偶像時能笑著活動，並暫時忘掉生病的事情，因此對她來說算是一種救贖。她最後決定接受治療，並以健康的身體回到舞台，「我會努力好起來，請大家等我回來。」

女團「Amor Amore.」於4月出道，27歲成員百野綾華近日出面坦承隱瞞罹癌的消息，難過表示每天都很害怕。 圖/摘自X

商品推薦