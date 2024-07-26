55歲胡鴻達照料中風母「13年燒800萬」 跑工地兼差扛家計

55歲資深藝人胡鴻達拍戲已20多年，曾拍攝過《戲說台灣》、《玫瑰瞳鈴眼》、《娘家》等戲劇，前幾年在《

胡鴻達近日上《命運好好玩》透露，母親13年來中風2次，一度被送進加護病房，也在腦部放支架，醫生判定：「15%機率會好，35%機率變植物人，50%機率不知道狀況。」但他仍不放棄希望，花18萬醫藥費，連簽2張病危通知，母親最後奇蹟似康復。

母親出院後，胡鴻達堅持要親自照顧，他很自豪將母親照顧得很好，臥床7年多都沒生病；他在節目中透露，母親中風13年來保守估計已燒掉800萬醫藥費，而平日還要負擔家中開銷，因此沒接戲時就會到處兼差，例如在廟會唱歌、雇工地、當老闆司機等等，老婆有時會向娘家借錢周轉。

胡鴻達前幾年在《黃金歲月》中飾演西餐廳主任「麥可」打開知名度。

胡鴻達照顧母親中風長達13年多。圖/摘自胡鴻達臉書

商品推薦