55歲胡鴻達照料中風母「13年燒800萬」 跑工地兼差扛家計
55歲資深藝人胡鴻達拍戲已20多年，曾拍攝過《戲說台灣》、《玫瑰瞳鈴眼》、《娘家》等戲劇，前幾年在《
胡鴻達近日上《命運好好玩》透露，母親13年來中風2次，一度被送進加護病房，也在腦部放支架，醫生判定：「15%機率會好，35%機率變植物人，50%機率不知道狀況。」但他仍不放棄希望，花18萬醫藥費，連簽2張病危通知，母親最後奇蹟似康復。
母親出院後，胡鴻達堅持要親自照顧，他很自豪將母親照顧得很好，臥床7年多都沒生病；他在節目中透露，母親中風13年來保守估計已燒掉800萬醫藥費，而平日還要負擔家中開銷，因此沒接戲時就會到處兼差，例如在廟會唱歌、雇工地、當老闆司機等等，老婆有時會向娘家借錢周轉。
更多推薦
▪獨／10年不見中國娃娃 45歲凍零樣2人都認了「做醫美」
▪汪建民肺腺癌存活率僅1成 為腦內腫瘤將終身服藥
▪遭學生問「小時不讀書長大當記者？」男主播直球回應
▪炎亞綸全說了！恐怖情人虐貓狗、變惡臭男 忍6年不憋了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言