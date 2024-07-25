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萁媽曝狂風暴雨高雄淹大水慘況 直擊「水淹半輪高」：十幾年沒這樣過
凱米颱風撲台，狂風豪雨各地傳災情，高雄市區更因暴雨加大潮影響泡在雨水中，藝人黃鐙輝的岳母「萁媽」住在高雄，她於社群開直播，曝光住家樓下大淹水慘況，而她自己也幾乎全身溼透。
萁媽今（25）日上午開直播，一開機便直呼「大淹水」，稱住家前有「小河流」，並透露其實前一晚下樓看時就已經淹水，而經過一夜豪雨未停，整區都是水，畫面轉向停在對面的車子，萁媽一看直說：「（水淹）車子半輪高了，這樣下下去，完蛋了。」還透露已十幾年沒這樣過，「整個高雄大淹水」。
萁媽表示下樓是要到超商補貨，路過看到飲料店則關心電是否已關？憂心導電會電到人。而畫面中依舊狂風暴雨，萁媽直呼好可怕，直播到一半正要去公司看貨品狀況的兒子也入鏡，萁媽直叫他不要去，但兒子憂心公司受淹水災情影響，萁媽也只能千萬提醒「要小心」，避開可能會觸電的區域。
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