張學友身體再出狀況！緊急取消3場演出 60+體力超擔心
張學友上月來台演出「60+」巡迴演唱會時，因感染RSV（呼吸道合胞病毒），臨時取消3場演出，而他最近唱到杭州，再度因身體狀況不好取消3場演唱會，讓外界相當擔心他的健康。
張學友今年初因感染新冠肺炎，臨時取消3月8、9、10日的上海演唱，6月台北場次也取消了3場，上周他開唱時有透露喉嚨不舒服，不過仍堅持完成演出，當時他表示要回香港看一下醫生，不過現在狀況沒有恢復，宣布取消26、27、28日的杭州場次。
主辦單位公告：「因藝人身體狀況，及為保障演出的精彩呈現，經慎重考慮，現遺憾通知大家，原計劃於2024年7月26、27、28日在杭州奧體中心體育館舉辦的張學友60+巡迴演唱會取消。」除了表達歉意，也希望外界理解和寬容，會有後續處理方案。
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