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《AV帝王》女星熱戀百億地產大亨 竟是深田恭子「論及婚嫁」前男友

噓！星聞／ 編輯Shh／綜合報導
日本女星西內麻里亞。圖／截自IG／mariya_nishiuchi_official
日本女星西內麻里亞。圖／截自IG／mariya_nishiuchi_official

曾演出《AV帝王》的日本女星西內麻里亞傳出與年收入過百億日幣的地產大亨杉本宏之戀愛ing，而杉本宏之正是女星深田恭子的前男友，兩人還一度論及婚嫁。

據日媒《週刊文春》報導，西內麻里亞與杉本宏之正被爆熱戀後皆透過公司大方認愛，杉本宏之還透露兩人是今年6月下旬開始交往，戀情才正式展開約一個月。

現年30歲的西內麻里亞擁有模特兒、歌手、演員多棲身分，曾演出《我姊是惡魔》、漫改劇《Switch Girl!!～變身指令～》、《GTO》等劇，並於2021年上線的Netflix日劇《AV帝王》第2季中飾演「 沙也加」。而杉本宏之之所以成為娛樂圈話題，主要在於他與知名女星深田恭子有段戀情，據悉，兩人以結婚為前提交往了5年，最後因女方爆與導演過從甚密而分手收場，外界指深田恭子「豪門夢碎」。

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